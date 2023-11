SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos já lamenta a saída de Marcos Leonardo, mas não deve contratar um substituto para o camisa 9 para a próxima temporada.

O Santos acredita que é inviável manter Marcos Leonardo. O clube já segurou o atacante a contragosto dele e de seus empresários no meio do ano.

O presidente Andres Rueda discutiu previamente os valores para a venda e vê as sondagens aumentarem. Vários clubes da Europa pediram informações nos últimos dias.

Essa definição, porém, pode ocorrer apenas com o próximo presidente. A eleição acontecerá no dia 9 de dezembro. A partir do dia 10, ocorre a transição de um mandatário para o outro, que assumirá oficialmente em 1º de janeiro. Rueda não será candidato à reeleição.

O atual coordenador esportivo do Santos, Alexandre Gallo quer ficar e é nome que agrada algumas chapas. O Peixe terá cinco candidatos: Marcelo Teixeira, Mauricio Maruca, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino e Wladimir Mattos.

Os candidatos, inclusive, querem saber qual a suposta promessa que Rueda fez a Marcos Leonardo e seu estafe. Fontes ligadas ao atacante afirmam que há um documento garantindo a venda se determinado valor chegar. O Santos nega.

O Santos não deve contratar um substituto se realmente vender Marcos Leonardo.

O Peixe tem outros três centroavantes no elenco: Furch, Morelos e Maxi Silvera. Bruno Mezenga não renovará.

O departamento de futebol santista acredita que Furch e Morelos têm futebol para terem maior protagonismo em 2024. Silvera, que chegou como aposta com contrato até dezembro, pode renovar e ser a terceira opção.

Apesar de acreditar que Marcos Leonardo é jogador de seleção brasileira, o Santos se vê bem servido e poderia usar o investimento em outras posições com menos opções, como zagueiros e laterais.