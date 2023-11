SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Fernandinho, do Athletico, informou -em vídeo publicado nas suas redes sociais- que seu avô Benedito Machado foi encontrado pela polícia de Pernambuco.

O jogador contou que o avô encontrado na noite desta quinta-feira (23) e agradeceu "a todas essas pessoas que se mobilizaram e ajudaram em oração e ajudaram de forma a mandar energias positivas".

Benedito Machado tinha saído de casa na manhã da última quarta-feira, "acabou passando a noite fora e tava incomunicável", contou Fernandinho.

O meia explicou sua motivação para tornar o assunto público: "Muitas pessoas ficaram muito preocupadas com o pior, então a mobilização que foi feita diante das redes sociais".

O QUE DISSE FERNANDINHO

Tô fazendo esse vídeo em forma de agradecimento pela mobilização que foi feita no dia de hoje, diante do desaparecimento do meu avô materno. Ele que saiu de casa ontem pela manhã e acabou passando a noite fora e tava incomunicável. Tentávamos falar com ele por telefone, não conseguimos.Muitas pessoas ficaram muito preocupadas com o pior, então a mobilização que foi feita diante das redes sociais.

À Polícia Militar do Estado de Pernambuco, da região de Recife, de Jabotão dos Guararapes, vai o meu agradecimento especial também em todas aquelas pessoas que tiraram um tempinho para compartilhar os posts nas redes sociais, entrando em contato com amigos, familiares, conhecidos, aos veículos de comunicação também que ajudaram e auxiliaram nessa busca.

Tô muito feliz. Recebemos a informação de que ele foi encontrado, a polícia já está a caminho do local onde ele foi localizado. Então fica aqui o meu agradecimento especial a todas essas pessoas que se mobilizaram e ajudaram em oração e ajudaram de forma a mandar energias positivas.