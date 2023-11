SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Endrick citou o exemplo do Botafogo na liderança e pregou pés no chão ao Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro após a goleada por 4 a 0 sobre o América-MG, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

"Como vocês viram, o Botafogo também estava bem na liderança, a gente está na liderança agora, não vamos baixar a guarda, manter o pé no chão".

Para o artilheiro, o fato de o Palmeiras se isolar na liderança não garante que o título do campeonato está sacrametado.

"Para a gente não tem nada ganho, manter pés no chão. Ficar bem, treinar bastante, tem jogo contra Fluminense, jogo difícil, campeão da Libertadores. Espero que possamos fazer um bom jogo e chegar na ultima rodada e também fazer um bom jogo."

Com a vitória sobre o América-MG por 4 a 0, nesta quarta (29), o Palmeiras se isolou na liderança com os resultados da 36ª rodada do Brasileirão. O Alviverde chegou a 66 pontos e contou com tropeços dos adversários na briga para abrir três pontos na dianteira.

Botafogo, Atlético-MG e Flamengo vêm atrás, com 63, e dependem de tropeços do Alviverde para buscar a taça. Já o Palmeiras pode ser campeão no próximo domingo. Para isso, precisa bater o Fluminense e torcer para que seus rivais mais próximos não vençam.