SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Renato Marques, do América-MG, negou que tenha recebido dinheiro de Dihh Lopes, humorista e torcedor do Santos, por fazer dois gols na vitória contra o Bahia, pelo Brasileiro.

O jogador afirmou que "não recebi nenhum dinheiro pelos gols que fiz nesta segunda-feira (4) e nem receberia". Ele se manifestou nos Stories do Instagram.

Ele disse ainda que foi "pego de surpresa com um falso comprovante de Pix feito para a minha conta".

Antes do jogo entre América-MG e Bahia, o humorista afirmou que pagaria R$ 50 mil a Renato se ele marcasse. Ele fez dois gols.

Santos e Bahia são concorrentes na briga contra o rebaixamento. Neste momento o time baiano é o 17º ?primeiro do Z4? e o clube paulista, o 15º.

O QUE DISSE RENATO MARQUES

"Ontem, houve muita brincadeira promovida pelo humorista, torcedor do Santos, sobre a oferta de Pix para o jogo do América. nesta terça-feira (05), fui pego de surpresa com um falso comprovante de Pix feito para a minha conta. Não recebi nenhum dinheiro pelos gols que fiz nesta segunda-feira (04) e nem receberia. Deixou de ser uma brincadeira. Não serei prejudicado por mentiras"