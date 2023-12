SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tenta repatriar o zagueiro Robert Renan, do Zenit (Rússia).

O Corinthians negocia o empréstimo ao Zenit, da Rússia, e está otimista. O acordo seria por um ano.

O time alvinegro entende que teria uma dupla de zagueiros de seleção brasileira com Lucas Veríssimo e Robert Renan e espera anunciar o reforço em breve. O defensor de 20 anos saiu no fim de 2022 envolvido na polêmica contratação do atacante Yuri Alberto.

O zagueiro só tem oito jogos na atual temporada e vê a volta ao Corinthians com bons olhos. Após ser convocado por Ramón Menezes para a seleção brasileira principal, Robert perdeu espaço no Zenit, se tornou reserva e quer sair.

A negociação do Corinthians por Robert Renan foi inicialmente publicada pela Rádio Bandeirantes.