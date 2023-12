SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia se livrou do rebaixamento ao golear o Atlético-MG por por 4 a 1, na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira (6), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A permanência também foi garantida após a derrota do Santos para o Fortaleza.

Com o resultado, o Bahia subiu para 44 pontos e saiu da zona de rebaixamento, ultrapassando o Santos, que ficou com 43.

Cauly, Luciano Juba, Thaciano e Ademir marcaram para o Esquadrão de Aço. Paulinho, que terminou como artilheiro do Brasileirão, com 20 gols marcados, descontou para o Galo.

A derrota fez o Atlético-MG permanecer com 66 pontos, mas o objetivo reafirmado várias vezes pelo elenco atleticano foi alcançado: conquistar a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.

O JOGO

O Bahia foi superior e levou a melhor em primeiro tempo agitado. Os baianos pressionaram o Atlético-MG desde o início, e chegaram ao gol com Cauly, em 11 minutos, aproveitando erro de Edenílson. O Galo mostrou que ter o artilheiro da competição faz diferença, e Paulinho igualou o placar aos 35, após boa jogada de Igor Gomes. Precisando do resultado, a equipe de Ceni conseguiu o segundo gol, nos acréscimos, com Luciano Juba.

O segundo tempo começou tenso, mas o Bahia fez o terceiro e se tranquilizou. Depois de segurar uma pressão atleticana, o Bahia se acertou e conseguiu chegar no terceiro gol aos 22 minutos, com Thaciano. Ademir ainda fechou o resultado, nos acréscimos.

DESTAQUES

1x0: Os mandantes aproveitaram "entregada" e abriram o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Edenílson vacilou na saída de bola e foi desarmado por Rezende, que ligou Thaciano em um dois contra um. O meia deixou Cauly na cara do gol, e o camisa 8 finalizou no cantinho.

O Bahia sufocou o Atlético-MG, mas Everson salvou. Logo após o gol, Luciano Juba cobrou falta para a área, David Duarte cabeceou firme, à queima-roupa, e obrigou Everson a praticar grande defesa. Aos 24, o goleiro atleticano buscou no cantinho um petardo de fora da área de Rezende.

1x1: Paulinho entrou em ação. Já mais centrado na partida, os visitantes chegaram ao empate com o artilheiro, aos 35 minutos. O atacante recebeu de Igor Gomes entre a defesa adversária e tocou, de canhota, na saída de Marcos Felipe.

2x1: Esquadrão de Aço na frente de novo. Após briga de foice pela bola, Thaciano recebeu e cruzou de primeira na segunda trave. Luciano Juba chegou de trás e chapou no canto esquerdo de Everson.

O segundo tempo foi mais pegado. Inicialmente, o Bahia ficou postado na defesa e tentando sair rápido para pegar os atleticanos desprevenidos. O jogo foi ficando mais equilibrado, e os mandantes voltaram a ditar o ritmo do confronto. Muitas disputas mais fortes ocorreram ao longo do período.

3x1: Bahia ampliou e inflamou seu estádio. Rezende arriscou chute rasteiro de fora e acabou acertando em Thaciano, que dominou do jeito que veio e chutou para o fundo do gol.

4x1: Ademir completou o resultado com golaço. O camisa 7 carregou sozinho em velocidade até a grande área, cortou para dentro e acertou o cantinho.

Estádio: Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartões amarelos: Rubens, Paulinho (Atlético); Vitor Hugo, Ademir (Bahia)

Gols: Cauly (aos 11' do 1º tempo), Paulinho (aos 35' do 1º tempo), Luciano Juba (aos 51' do 1º tempo), Thaciano (aos 22' do 2º tempo) e Ademir (aos 46' do 2º tempo)

BAHIA

Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Gilberto, Rezende (Diego Rosa), Acevedo (Mugni) (Léo Cittadini), Thaciano (Cicinho), Cauly e Luciano Juba; Biel (Ademir). T.: Rogério Ceni

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana (Alisson); Otávio, Edenílson (Pedrinho) e Igor Gomes (Rubens); Pavón (Alan Kardec), Hulk e Paulinho. T.: Felipão