SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dudu conseguiu alcançar feitos inéditos com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2023 pelo Palmeiras.

Dudu é o único jogador - na era dos pontos corridos - a conquistar quatro títulos por um mesmo clube. O atacante venceu com o Palmeiras em 2016, 2018, 2022 e 2023.

Borges, Emerson Sheik, Danilo, Edu Dracena, Jean, Willian e Éverton Ribeiro também são tetra do Campeonato Brasileiro, mas suas conquistas foram por mais de uma equipe.

Além disso, o atacante se torna, ao lado de Ademir da Guia e Junqueira, o jogador com mais títulos na história do Verdão, somando 12. São eles: Libertadores (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2022), Copa do Brasil (2015), Brasileiro, Supercopa do Brasil (2023) e Paulista (2020, 2022 e 2023).

Dudu esteve fora da reta final do Brasileirão após ter rompido o ligamento do joelho na partida contra o Vasco, pela 21ª rodada.

O Verdão levou para casa sua 12ª taça do Brasileiro após a partida contra o Cruzeiro na noite de hoje (6).