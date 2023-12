Bejani Júnior, vereador de Juiz de Fora, é o novo Diretor de Futebol do Tupi. A informação foi confirmada pelo próprio Bejani em entrevista ao Portal do ACESSA.COM. O novo diretor garante que tem como objetivo "arrumar a casa". "O Tupi é um clube muito forte e respeitado e vem tendo os seus deslizes, mas não por culpa da torcida, e sim da gestão passada. Essa gestão atual está tentando recuperar, e quem sabe eu vou poder estar ajudando também", garante.



Bejani também acredita que a sua nomeação tem relação com o movimento que fez através do seu trabalho no Social Esporte Clube, uma instituição que gera oportunidade às crianças e adolescentes de baixa renda para se desenvolverem no esporte. Quando questionado sobre suas expectativas a curto e longo prazo, 'Bejaninho' explicou que um modelo de gestão, ainda que genérico, será apresentado para ser colocado em prática. A oficialização da contratação do vereador será feita nesta segunda-feira (11) em Coletiva de Imprensa na Sede Social do Galo Carijó.

Bejaninho cita que a sua posição como pessoa pública na cidade poderá ajudar o Tupi. "Eu tenho alguns bons contatos dentro do mundo do futebol, e também na parte do direito esportivo, que a gente quer trazer para o Clube", explica.

A única competição disputada pelo Tupi em 2023 foi o Módulo II do Campeonato Mineiro onde terminou na 10ª colocação.