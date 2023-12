SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos tenta vender Marcos Leonardo e não vê queda no valor de mercado mesmo após ato de indisciplina e a queda do time para a Série B.

O QUE ACONTECEU

O Santos ficou receoso sobre a venda de Marcos Leonardo após o rebaixamento e o ato de indisciplina do atacante. Ele chegou ao CT Rei Pelé atrasado e com sinais de embriaguez antes do jogo contra o Athletico-PR, na penúltima rodada.

O mercado, porém, mantém Marcos Leonardo em alta. A reportagem apurou que há negociação pela venda por até 18 milhões de euros (R$ 96, mi). A proposta seria de 15 milhões fixos e outros 3 mi por metas alcançadas..

Os representantes de Marcos Leonardo priorizam um bom projeto para o jovem de 20 anos. A ideia é que ele vá para um clube onde tenha espaço e possa se desenvolver, sem bater e voltar na Europa.

A janela curta é um dos empecilhos para fazer um bom negócio pelo jogador. O mercado de janeiro costuma ser de menos investimentos na Europa e o prazo é de apenas 30 dias.

Marcos Leonardo foi o artilheiro do Santos na temporada e o quinto maior goleador no Brasileiro, com 13 gols, empatado com Pedro, do Flamengo.