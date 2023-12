SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Real Madrid anunciou na manhã desta sexta-feira (29) a renovação do contrato de Carlo Ancelotti, 64. O novo vínculo do treinador italiano com o clube espanhol vai agora até 30 de junho de 2026.

O profissional está no Real desde 2021, tendo anteriormente dirigido o clube de 2013 a 2015. Ao anunciar a extensão do contrato, a equipe espanhola destacou os dez títulos conquistados junto com o treinador, incluindo duas Champions League.

A extensão do acordo entre as partes frustra os planos da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) de contar com o trabalho do treinador a partir de 2024.

Em julho, quando anunciou a contratação de Fernando Diniz de forma interina, com um contrato de um ano, Ednaldo Rodrigues, então presidente da entidade, disse que tinha um acordo com Ancelotti para ele assumir o Brasil depois desse período. O profissional, porém, nunca confirmou isso publicamente.

Como Ednaldo foi deposto do cargo por decisão judicial no último dia 7, o acerto com o técnico havia se tornado uma incógnita.

A crise da seleção em campo, aliás, foi a brecha usada pela oposição para criar um movimento que levou à queda de Ednaldo. Até as novas eleições, a CBF está sob a presidência de José Perdiz, que se licenciou do comando do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).