SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos anunciou por meio de suas redes sociais a contratação do volante João Schmidt. O jogador chega com contrato de um ano com possibilidade de renovar por mais um. Ele está em fim de vínculo no Kawasaki Frontale, do Japão, e sai livre.

Carille foi um grande diferencial para que a negociação fosse acertada. O treinador já conhecia o volante e acompanhou sua temporada no Japão enquanto esteve à frente do V-Varen Nagasaki.

Revelado no São Paulo, João Schmidt jogou as últimas temporadas no Kawasaki Frontale, do Japão. O volante canhoto de 30 anos também passou por Rio Ave (Portugal) e Atalanta (Itália).

O Santos também anunciou o zagueiro Gil, os meias Giuliano e Otero, os laterais-direitos Aderlan e Hayner, o lateral-esquerdo Jorge e o atacante Willian Bigode.