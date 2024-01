SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians não avançou pela contratação do zagueiro Adriano Martins, do Novorizontino. O Timão cogitou o jogador, mas o nome dividiu opiniões no clube. O UOL já havia publicado na sexta-feira (29) sobre a não aprovação do Cifut (Centro de Inteligência do Futebol).

Sem Adriano, o Timão busca outras opções além do equatoriano Félix Torres. O zagueiro ex-Santos Laguna (MEX) será anunciado nesta semana.

O Timão de Mano Menezes só tem Lucas Veríssimo, Caetano, Félix e Raul Gustavo para a posição. Gil e Bruno Méndez saíram em fim de contrato.

O clube do Parque São Jorge já acertou com cinco reforços: Félix Torres, Diego Palacios, Hugo, Raniele e Rodrigo Garro. Há outras negociações em andamento.