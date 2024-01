SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024 terminou nesta quinta-feira (11) e contou com gol de goleiro, clubes grandes se classificando em segundo e até "xará" de astro europeu sendo eliminado.

DESTAQUES DA 1ª FASE

Um gol de goleiro saiu na estreia e foi fundamental para o resultado da partida. Ygor, do Atlético-GO, inaugurou o placar contra o Operário-PR com um chutão da própria área e marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 1 (assista abaixo).

Zebras custaram a liderança aos tradicionais São Paulo, Inter, Athletico-PR, Sport e Vitória. O quinteto tropeçou na última rodada e terminou em segundo nos seus respectivos grupos.

Dupla de bolivianos brilhando. Enzo Monteiro e Miguelito vêm comandando a campanha do Santos, tendo combinado para sete gols.

Promessas aparecendo. O palmeirense Estevão anotou quatro tentos; o flamenguista Werton marcou uma vez nos três jogos; e Jardiel, do Grêmio, foi o artilheiro da primeira fase, com seis gols.

Mbappé da Shopee eliminado. O jovem Kelvyn fez sucesso nas redes sociais pelo seu apelido e conquistou a titularidade no decorrer do torneio, mas o Cruzeiro-AL acabou eliminado, sem somar nenhum ponto.

NÚMEROS DA COPA SÃO PAULO

A maior goleada do torneio até agora foi um 9 a 0, e saiu duas vezes. O Athletico-PR venceu o Sparta-TO por esse placar, assim como o Cruzeiro atropelou o União Mogi balançando a rede nove vezes.

Grêmio com melhor ataque, e Corinthians com melhor defesa. O Tricolor gaúcho fez seis gols em todos os jogos e terminou a primeira fase com 18. Além do clube alvinegro paulista, Coritiba, Vitória, Desportivo Brasil e Coimbra não foram vazados nenhuma vez até agora.

JOGOS DA 2ª FASE DA COPA SÃO PAULO

64 times ainda estão no páreo. Os jogos da segunda fase serão disputados nesta sexta-feira (12) e neste sábado (13).

Sexta-feira (12)

11h (de Brasília) - Tanabi x Athletico

14h15 - Desportivo Brasil x América-MG

15h - Chapecoense x Tiradentes (PI)

15h - Fortaleza x Internacional

15h - Capital (DF) x Capivariano

16h - Coimbra (MG) x Figueirense

16h30 - Fluminense x Ituano

17h15 - Corinthians x Guarani

19h - Ferroviária x Gama (DF)

19h - Criciúma (SC) x Grêmio São-Carlense

19h15 - Grêmio x Mirassol

19h30 - Botafogo x Novorizontino

19h45 - Atlético-GO x Marília

20h30 - XV de Jaú x CRB (AL)

21h30 - Catanduva x Ponte Preta

21h30 - Ceará x São Paulo

Sábado (13)

11h: Cuiabá x Atlético Guaratinguetá

11h: Coritiba x Retrô

11h: Ibrachina x Macapá

11h: Avaí x Juventus

14h: Portuguesa x Nova Mutum

15h: Botafogo-SP x Floresta

15h: XV de Piracicaba x São José-RS

15h: Bragantino x Taubaté

15h: Aster x Oeste

15h: Vasco x Vitória

17h: Juventude x Água Santa

17h15: Palmeiras x Sport

19h15: Atlético-MG x Sfera

19h30: Santos x São Bernardo

21h30: Flamengo x Náutico

21h30: Cruzeiro x Madureira