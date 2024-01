- Mineirão é escolhido como palco da Supercopa do Brasil

A edição 2024 da Supercopa do Brasil já tem palco. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (12), que o confronto entre o Palmeiras, campeão do Brasileiro, e São Paulo, vencedor da Copa do Brasil, será realizado no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 16h (horário de Brasília) do dia 4 de fevereiro.

O Verdão entra em campo com o objetivo de defender o título da competição, pois em 2023, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a equipe paulista derrotou o Flamengo por 4 a 3 para ficar com o troféu.

Já para o Tricolor do Morumbi, que em 2023 conquistou a sua primeira Copa do Brasil, será a oportunidade de buscar outro título inédito.

