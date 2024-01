RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo terá o reforço de Thiago Maia e Pablo para o jogo do próximo sábado, pelo Campeonato Carioca. Já Matheuzinho voltou ao Rio de Janeiro e pode aparecer. O time alternativo joga contra a Portuguesa, em Natal, pela terceira rodada.

Matheuzinho voltou ao Rio de Janeiro depois do empréstimo frustrado com o Corinthians. Ele ainda pode ser negociado, mas de maneira definitiva. O jogador chegou no aeroporto e foi direto ao Ninho do Urubu na tarde de hoje (24). Por isso, pode ser incluído na viagem para Natal.

A dupla ficou no Rio de Janeiro durante a pré-temporada. Eles vem treinando no Ninho do Urubu e vivem diferentes situações.

Thiago Maia ainda não teve a venda sacramentada. Flamengo e Internacional avançaram nas tratativas para a venda do volante ao Colorado, mas o negócio ainda não foi assinado.

Já Pablo ficou para tratar uma lesão. Ele se recupera de tendinite no joelho e vinha realizando trabalhos separados do grupo.

Filipe Luís acompanhou o treino de Mário Jorge. O lateral esteve no CT e viu a atividade dias depois de ser confirmado como o novo treinador do time sub-17. Ele vive os primeiros momentos na nova função.

O time alternativo viaja amanhã (25) para Natal. O grupo treina no Ninho do Urubu e embarca em seguida.