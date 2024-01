SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em jogo morno, Santo André e Novorizontino ficaram no empate, sem gols, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, realizada nesta quinta-feira (25), no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista.

O resultado da partida deu ao Santo André o seu primeiro ponto no campeonato. O lado ruim é que a equipe ocupa a lanterna do grupo A. Classificação que tem Santos como líder, com seis pontos, seguido pela Portuguesa, com três, e Ituano, três.

O rival da noite também se encontra em uma situação complicada neste início da fase de grupos do Paulista, o Novorizontino amarga o último lugar do Grupo D, que tem o São Paulo na ponta, com quatro pontos, São Bernardo, com quatro, e Botafogo-SP, com três.

As equipes paulistas voltam a campo domingo (28). O Santos André recebe o Água Santa, em sua casa, às 19h. O Novorizontino visita o Mirassol, no Municipal de Mirassol, no mesmo horário.