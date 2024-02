Num sector em constante evolução, as apostas online continuam a reinventar-se, com os apostadores a procurarem o melhor método possível para alcançar o sucesso.



Estratégias de apostas como o metodo Martingale são famosas por serem referências no mercado, no entanto, existem inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas para obter melhores margens de lucro com cada palpite.



Neste artigo, ficará a conhecer em pormenor os métodos de apostas mais famosos e a razão pela qual cada um deles tem uma enorme influência cultural na indústria das apostas online, tanto nos desportos como nos jogos de casino.



Método da Value Bet



Vamos começar por um dos métodos mais utilizados neste sector, e a Value Bet é simplesmente a procura de uma aposta de valor elevado.



O método baseia-se simplesmente na determinação das probabilidades de um resultado, e se a odd fornecida pelo operador for demasiado elevada em relação à probabilidade do resultado, estaremos perante uma Value Bet.



Para utilizar este método, é necessário ter em conta a seguinte fórmula:



Odd = 1/ Probabilidade do resultado



Ao efetuar o cálculo, perceberá se a odd fornecida pela casa de apostas vale realmente a pena e, se valer, terá excelentes hipóteses de sucesso.



Método da Sure Bet



Em termos gerais, uma Sure Bet é uma aposta em que, independentemente do resultado do evento, ganhará sempre.



Isto pode acontecer quando as casas de apostas calculam mal as probabilidades ou não estão particularmente atentas a um determinado evento, o que é extremamente raro e requer uma pesquisa detalhada.



Tomemos o exemplo de um jogo de futebol em que está à procura de uma aposta segura no mercado 1x2, neste caso específico, esta seria a fórmula a utilizar:



(1/ Odd 1) + (1/ Odd X) + (1/ Odd 2) « 1



Se o resultado desta equação for inferior a 1, está certamente perante uma aposta segura que deve aproveitar.



Método Martingale



Provavelmente o método mais controverso desta lista, o Martingale é também uma das estratégias mais históricas da indústria do jogo.



Considera que cada vez que se perde uma aposta, deve-se dobrar o valor apostado no palpite seguinte, o que pode não ser sustentável para todas as bolsas ou para quem tem pouco controlo emocional.



O Martingale é muito mais utilizado em jogos de casino do que, por exemplo, em jogos de futebol brasileiro, mas é muito importante notar que, a longo prazo, este não é um método sustentável para qualquer apostador.



Por isso, a única altura em que pode tirar partido deste método é se estiver a atravessar uma fase positiva, ou se estiver a tentar acumular um bónus numa casa de apostas, e poderá desbloqueá-lo mais facilmente se tiver um pouco de sorte.



Apostas fixas e proporcionais



Diretamente associadas à gestão da banca, as apostas fixas e proporcionais têm como principal objetivo garantir a possibilidade de estabilidade do seu investimento e maximizar o lucro, tendo cada uma delas características diferentes.



No método das probabilidades fixas, como o nome indica, tem de apostar um montante exato em todas as suas apostas, sem nunca ter em conta o saldo da sua conta de jogador.



As apostas proporcionais têm em conta uma percentagem base da sua banca e as probabilidades que tem de ganhar uma aposta, o que faz com que seja um método muito mais flexível do que as apostas fixas.



Apesar de ambas visarem o mesmo objetivo, a verdade é que o retorno das mesmas será sempre diferente, dependendo não só da banca utilizada, mas também dos eventos em que está a apostar.



Estes são apenas alguns dos métodos disponíveis no mercado de apostas, algo que deve sempre considerar tendo em conta o seu perfil de apostador e que deve ser sempre uma forma de entretenimento.