TAPIRATIBA, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil bateu a Itália por 6 a 4 neste domingo (25), em Dubai, e conquistou o hexacampeonato da Copa do Mundo de Futebol de Areia. É o maior vencedor do torneio desde que ele começou a ser organizado pela Fifa, em 2005.

Na partida deste domingo, Rodrigo, eleito o melhor jogador do mundo, entrou no rol dos que marcaram três gols em uma final. Junto a ele estão o francês Anthony Mendy (2005), o seu conterrâneo André (2011), o russo Dmitrii Shishin (2011) e o português Jordan (2019).

O italiano Genovali também fez três gols na partida de hoje, mas um foi contra as próprias redes.

O sexto título brasileiro foi obtido de maneira invicta. Na fase de grupos, a seleção venceu Omã, Portugal e México; nas quartas de final bateu o Japão e na semifinal derrotou o Irã.

"É difícil descrever como me sinto. Estou muito emocionado, muito, muito feliz. Estamos muito satisfeitos por termos conquistado o sexto título. Agora demos à CBF um belo problema: onde colocar a sexta estrela nesta camisa!", disse Rodrigo, melhor jogador do mundo, em entrevista ao site da Fifa logo após a partida.

O italiano Josep Jr., eleito o melhor jogador do Mundial, disse que sua equipe esperava um jogo muito difícil. "E foi mesmo. Nós demos tudo. Mas tenho certeza de que agora todos sabem que a seleção italiana é uma potência nessa modalidade. Nós voltaremos. Parabéns ao Brasil", disse.

O goleiro brasileiro Tiago Bobô foi eleito o Luva de Ouro e o atacante Mauricinho recebeu a Bola de Prata, como segundo melhor jogador do Mundial.

O Brasil é disparado o maior campeão da Copa do Mundo de Futebol de Areia. A seleção já havia sido campeã em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017.

A Rússia tem três títulos (2011, 2013 e 2021, neste último atuando como União de Futebol da Rússia devido a punições por doping), e Portugal, dois (2015 e 2019). A França tem um (2005).

Contando os Mundiais que eram organizados pela BSWW (Beach Soccer WorldWide), de 1995 a 2004, o Brasil soma agora 15 títulos. Dos dez torneios realizados entre 1995 e 2004, o Brasil só não foi campeão em 2001. Naquele ano, Portugal levou o título ao bater a França na final, na Costa do Sauípe (BA).

Irã ficou em terceiro lugar ao bater Belarus por 6 a 1.

ALGUNS NÚMEROS DO FUTEBOL DE AREIA

88 GOLS

Madjer, o astro português, marcou 88 gols na história do torneio, sendo o artilheiro com larga vantagem sobre o segundo colocado, o suíço Dejan Stankovic, com 47 gols

30

O Brasil teve 30 vitórias consecutivas na Copa até a derrota por 12 a 8 para a Rússia, na final de 2011

6

André marcou seis gols pelo Brasil contra a Rússia em 2011, mais que o dobro do que qualquer outro jogador marcou em uma final