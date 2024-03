SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fábio Carille se recusa a poupar no Santos mesmo disputando a liderança geral do Campeonato Paulista.

O Peixe luta para ter força máxima diante do Red Bull Bragantino, domingo, às 18h, no estádio Nabi Abi Chedid. Giuliano se recupera de um incômodo na panturrilha, mas deve ficar à disposição de Carille.

Carille não pretende poupar e mira a liderança geral. Com classificação garantida nas quartas do Paulistão, a ideia é se manter líder da tabela geral da competição pensando no mata-mata e na participação da Copa do Brasil.

O treinador implantou uma mentalidade de time vitorioso e quer aproveitar a boa fase. A ideia é não deixar seus jogadores se acomodarem. O Peixe já foi líder da competição, com 22 pontos, mas foi ultrapassado pelo Palmeiras, com 24, na quarta (28), após vitória alviverde sobre a Portuguesa por 2 a 0.

OPÇÕES

Giuliano e João Schmidt não foram para o campo na quarta, em treino coletivo comandado por Carille. Os dois realizaram trabalho de reforço na academia, já que o clube tem revezado as atividades do meia entre o campo e a academia para fortalecimento físico, enquanto o volante apresentou desgaste. As situações não preocupam.

Sem Otero e Willian Bigode, suspensos, Carille deve utilizar Giuliano ou Cazares e Pedrinho. Cazares se recuperou de uma pancada no tornozelo e está disponível. Como antecipou o UOL, o jogador treinou sem limitações com o grupo.