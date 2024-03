SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ícone do futsal, Falcão voltará a atuar, mas desta vez na várzea. O eterno camisa 12 criou o Reinado Futebol Clube e fará sua estreia neste sábado (2), às 13h30, na Copa Nove de Julho, em São Paulo.

Falcão enfrentará o time dos ex-corintianos Elias e Bruno Cézar. Eles defendem o Grêmio Vila Maria, time tradicional da várzea paulistana.

A equipe do astro do futsal contará com nomes de destaque do futebol amador. Jeremias, Folha, Helber e João Mateus são alguns deles. O atacante Nunes, ex-Vasco e que defende o Gama no futebol profissional, também está confirmado.

A partida contra o Grêmio Vila Maria terá entrada gratuita. O jogo acontecerá no campo CDC Magnólia, localizado no bairro da Vila Maria, em São Paulo.

Falcão fez jogos de exibição no campo e no futsal desde que se aposentou. Ele tem se dedicado à carreira empresarial, onde entre outras funções, agencia a carreira do influenciador Luva de Pedreiro.