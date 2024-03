SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ferrari roubada do ex-piloto Gerhard Berger após o GP de San Marino em 1995 foi recuperada pela Polícia Metropolitana do Reino Unido.

O carro, um modelo F512M Testarossa, tem um valor estimado em cerca de 350 mil libras (R$ 2,1 milhões, na cotação atual). Berger e Jean Alesi perderam seus carros particulares no mesmo dia para ladrões que trabalhavam perto do circuito de Ímola, na Itália.

"A Ferrari roubada estava desaparecida há mais de 28 anos antes de conseguirmos localizá-la em apenas quatro dias. Trabalhamos rapidamente com parceiros, incluindo a Agência Nacional do Crime, bem como a Ferrari e concessionárias de automóveis internacionais, e esta colaboração foi fundamental para compreender os antecedentes do veículo e impedi-lo de sair do país", disse Mike Pilbeam, que liderou a investigação.

A investigação sobre o roubo do veículo foi iniciada após a montadora receber informações sobre a compra do veículo por um americano em 2023, por meio de um corretor do Reino Unido.

A polícia rastreou os antecedentes do carro em quatro dias e descobriu que ele havia sido enviado para o Japão logo após ser roubado de Berger, sendo posteriormente transportado para o Reino Unido no final de 2023.

Berger pilotou por 14 temporadas na Fórmula 1, de 1984 até 1997, vencendo 10 Grandes Prêmios e terminando duas vezes em terceiro no campeonato.