SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos negocia a contratação do atacante Derek, do Guarani. O contrato no Bugre vai até o fim de 2025.

O Santos tenta atravessar o Atlético-GO para contratar Derek. O atacante ex-Chapecoense tem 26 anos e foi o artilheiro do Bugre na Série B em 2023, com 10 gols.

O Atlético-GO tinha negociação avançada com o Guarani antes da tentativa do Santos. A definição deve ocorrer nos próximos dias.

O UOL ouviu que o estafe de Derek aprovou a ideia do Atlético-GO por se tratar da Série A, mas o atacante ficou balançado com a possibilidade de reforçar o Peixe, mesmo na Série B.

O Santos está de olho nos destaques do Campeonato Paulista e nesta terça-feira (5) anunciou o lateral-direito Rodrigo Ferreira, do Mirassol.