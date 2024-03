- Jogos Paralímpicos: Luciano Rezende garante vaga no tiro com arco

O brasileiro Luciano Rezende garantiu a classificação para a próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que serão disputados em Paris (França), ao vencer, nesta quarta-feira (6) em Dubai (Emirados Árabes), o qualificatório de tiro com arco na categoria Recurvo Open masculino.

Na grande decisão o atleta maranhense, que nasceu com mielomeningocele (uma má-formação na coluna que limitou os movimentos das pernas), superou o iraniano Gholamreza Rahimi. Com isso Luciano se tornou o quarto representante do Brasil na disputa da modalidade nos Jogos de Paris.

Na disputa do tiro com arco paralímpico em Paris 2024, o Brasil também será representado pela goiana jane Karla, pelo gaúcho Reinaldo Charão e pelo cearense Eugênio Franco.

Até a última semana a delegação brasileira para a próxima edição dos Jogos Paralímpicos já contava com 116 atletas das seguintes modalidades: atletismo, natação, vôlei sentado (masculino e feminino), goalball (masculino), futebol de cegos, ciclismo, hipismo, canoagem, remo, taekwondo, tiro esportivo, tiro com arco, bocha e tênis de mesa.

Esportes | Jogos de Paris | Jogos Paralímpicos | Luciano Rezend | Paris 2024 | Tiro com Arco