PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional anunciou a contratação de Thiago Maia, volante de 26 anos que deixa o Flamengo.

Thiago Maia assinou, na noite de quinta (7), contrato com o Internacional. O jogador deixa o Flamengo, clube que defendia desde 2020.

A negociação custará 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões) ao Inter. O Flamengo receberá 2,85 milhões de euros (R$ 15,4 milhões) e o Lille levará 1,15 milhão de euros (R$ 6,2 milhões).

Para agilizar o processo, Maia chega inicialmente por empréstimo ao Inter. A efetivação da compra ocorrerá posteriormente. Seu vínculo já saiu no BID.

Além do Fla, o jogador já defendeu o Santos e o Lille (FRA).

Maia estava fora dos planos no time carioca e não treinava com o grupo desde o início da temporada. A negociação foi arrastada e levou meses até ser concluída com sucesso.