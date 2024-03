RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O América-RJ anunciou nesta quinta-feira (7) a contratação do atacante Romarinho. O jogador é filho de Romário, atual presidente do clube.

Romário disputará a segunda divisão do Campeonato Carioca pelo clube. A competição será disputada entre maio e agosto.

Jogar no América-RJ era uma promessa. "Sua promessa será realizada. Seu avô Edevair está fazendo uma festa no céu. Chegou a hora! Vamos juntos, o America é sua casa", escreveu o clube nas redes sociais.

Romário celebrou o acerto do filho com o América-RJ. "Vamos juntos nesse nosso novo desafio. Papai do Céu no comando sempre!", comentou o ex-atacante na publicação do clube.

O América é o 14° clube de Romarinho na carreira. O jogador já passou por Brasiliense, Vasco, Zweigen Kanazawa-JAP, Macaé, Tupi, Figueirense, Maringá, Joinville, Novo Hamburgo, Icasa, Blumenau, Atlético Catarinense e Destroyers-BOL.