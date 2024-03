Imprevistos, problemas com uma viagem durando seis horas, torcedora cruzeirense virando flamenguista e um pedido de casamento na frente de mais de 63 mil pessoas em pleno Maracanã: foi essa loucura que Valéria e Felipe viveram no dia de 2 março durante a vitória do Flamengo para cima do Madureira, que rendeu a conquista da Taça Guanabara.

Valéria nasceu em Sabará, mas mora em Juiz de Fora e conheceu o Felipe em 2020. Ela conta que a família divide a torcida entre dois times mineiros: Atlético e Cruzeiro. A torcida pelo time da Raposa teve influência da irmã mais velha, que sempre foi apaixonada pelo time.

“Essa minha irmã já faleceu, e eu cresci recebendo essa influência dela, então eu falava que eu era cruzeirense, mas eu não acompanhava o time. Portanto, eu nunca fui a nenhum estádio para assistir aos jogos do Cruzeiro. Assistia às vezes pela televisão, mas não era assim... não acompanhava, não era muito fanática, não”, disse.

Já com o Felipe, flamenguista apaixonado, a história é outra.

“O Flamengo pra mim, eu já tinha como se fosse uma religião mesmo, já acompanhava todas as páginas oficiais ou não oficiais, já tinha o Flamengo pra mim como uma religião. Eu sempre tenho acompanhado, muito mesmo. No Maracanã eu já fui umas quatro, cinco vezes. Tive o prazer de conhecer o Mineirão ano passado e assistir ao jogo de Cruzeiro e do Flamengo”.

E foi por causa desse amor tão grande pelo time carioca que Felipe resolveu juntar as duas paixões e planejou uma surpresa daquelas: pedir a Valéria em casamento na frente de mais de 63 mil pessoas dentro do Maracanã, no intervalo do jogo entre Flamengo e Madureira.

“Então, eu sempre tive essa ideia, esse sonho de pedir ela em casamento dentro do Maracanã. Já vi algumas pessoas fazerem isso e eu achei uma atitude muito bonita. Gostei muito. Aí eu tive essa vontade de fazer, já tinha esse sonho comigo. E há um tempo a gente tinha feito uma aposta e me recordo que se o Flamengo ganhasse do Cruzeiro, ela ia virar flamenguista. Aí como ela perdeu a aposta e tal, aí já começou a pular o muro. Aí eu sempre tive essa vontade de levar ela pra conhecer o Maracanã”, explicou emocionado.

Perrengues

Mas não ache que foi só chegar no Maracanã e fazer o pedido. O Felipe teve a entrega da aliança cancelada de última hora, quase não conseguiu comprar os ingressos para o jogo e a viagem de quase três horas demorou seis depois que o ônibus deu defeito.

FOTO: Arquivo pessoal/Valéria e Felipe - Pedido de casamento no Maracanã

“Eu mandei fazer aliança numa empresa de Juiz de Fora mesmo, aí em cima da hora eles me ligaram falando que não ia dar pra fazer aliança, pois eu pedi uma aliança mais fina e do jeito que eu queria só poderia com algumas gramas a mais. Eu fiquei sem aliança. Como já estava em cima, eu tive que arrumar a correria, consegui arrumar uma do tamanho, banhada numa loja, assim, a atendente me atendeu muito bem, conseguiu me salvar assim, 45 do segundo tempo”, disse.

Além de todo estresse para correr atrás de uma aliança e de conseguir ingressos de última hora, a viagem para o Rio de Janeiro também não foi uma das mais tranquilas.

“Graças a Deus que a gente saiu bem cedo, porque o ônibus deu defeito no meio da viagem. Na entrada de Petrópolis deu defeito, aí ele acabou indo com defeito até dentro do Rio de Janeiro, mas graças a Deus conseguimos chegar bem, conseguimos um bom lugar lá dentro do Maracanã”, relatou o agora noivo Felipe.

O tão esperado pedido

De acordo com a Valéria, o casal já conversa sobre o casamento há algum tempo, havia planejamento para o matrimônio acontecer neste ano, mas nunca houve um pedido oficial.

“Ele já estava planejando essa surpresa há algum tempo. Faço aniversário no dia 18 de março e ele estava falando muito da data, o que faríamos, que ele queria sair ou fazer um churrasco e convidar os amigos e a família. Ele falava tanto sobre isso que desconfiei que ele faria algo no meu aniversário. Só que já fazia parte da estratégia dele pra me enrolar. Ele queria muito me levar ao Maracanã e ele falava ‘o dia que você for no Maracanã você vai se tornar flamenguista. Não tem como, você não vai resistir, é uma emoção muito grande’”, contou.

E Felipe conseguiu enganar direitinho a noiva: Valéria realmente acreditou que um possível pedido poderia ser feito no aniversário dela e nem desconfiou que a grande surpresa aconteceria mais rápido do que pensava e com muito mais gente de testemunha.

“Chegamos no estádio duas horas antes do jogo. E eu estava bem tranquila, não estava esperando. E aí começou o jogo, a gente estava lá curtindo a partida, assistindo. Quando deu o intervalo, ele tirou a caixinha, o porta-aliança do bolso, e aí, na hora que eu vi, assim, meu olho já encheu de lágrima, e aí ele ajoelhou e fez o pedido. Pra mim foi uma surpresa, porque ele conseguiu realmente fazer com que eu acreditasse que se ele fosse fazer algo seria no meu aniversário, ele conduziu de uma forma que eu desconfiasse, para que ele estava planejando para ser no meu aniversário, e acabou sendo uma surpresa realmente o pedido durante o jogo, e foi uma emoção muito grande”, disse emocionada. Your browser does not support the video tag.

Valéria destaca que o receber o pedido desta forma foi algo extraordinário.

“Ainda mais saber que ele teve todo o cuidado de planejar e que não foi fácil, que ele teve os desafios dele, ele teve alguns contratempos aí no meio do caminho. Então, assim, eu me senti, assim, de uma forma incrível, não sei nem descrever, não sei nem colocar em palavras, assim, foi algo extraordinário”.

FOTO: Arquivo pessoal/Valéria e Felipe - Pedido de casamento no Maracanã

E Felipe estava certo. Diante de um jogo emocionante com direito a golaço do Pedro e conquista de taça, não teve como não virar a casaca: Valéria agora é flamenguista e pretende continuar indo aos jogos.

“Durante a partida, antes do pedido, eu já estava assim admirada com o tamanho da torcida e o quanto a torcida é, como eu posso dizer, é fervorosa e aí o tempo todo a torcida cantando, vibrando, aquilo já estava mexendo comigo, depois do pedido não tem como, né? Não teve como não pular o muro”, explicou alegre.

“Ela já tá até aprendendo a cantar algumas músicas, eu já filmei ela escondido cantando no Maracanã, logo em seguida, né, do pedido, então assim, eu acho que agora não tá em jeito, né, já pulou o muro de vez, agora é 100% flamenguista”, comemorou Felipe.

E o casal não pretende enrolar para oficializar o matrimônio. Valéria disse que a data já foi escolhida pelos dois, que vai acontecer ainda este ano, mas que primeiro querem contar para a família e os amigos.

E Felipe já pretende fechar o ano casado e com mais conquistas:

“Pra acabar de coroar, se Deus quiser, com o título da Libertadores, quem sabe. Ou do Brasileiro”. O casal pretende voltar mais vezes para acompanhar o, agora, time do coração dos dois e frequentar o lugar que marcou a vida deles para sempre.