RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite citou o Flamengo versão Vitor Pereira como paralelo para explicar o que deseja para a versão atual do time. Ele ficou satisfeito com o desempenho rubro-negro na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, na partida de ida das semifinais do Carioca.

"Eu vou te dar um dado. Dos últimos quatro trabalhos aqui dentro do Flamengo, e aí é méritos, sabem quem fez mais gol, como média? Vitor Pereira, como média", disse Tite.

O treinador recorreu a essa estatística para ampliar a linha de raciocínio sobre a necessidade de um time equilibrado.

O desempenho ofensivo com Vitor Pereira foi comparado com os trabalhos de Dorival Júnior, Jorge Sampaoli e Paulo Sousa, nas temporadas 2022 e 2023.

Quando citou VP, Tite quis dizer que apenas fazer gol não é o suficiente.

Em 18 jogos em que esteve à beira do campo pelo Flamengo, Vitor Pereira levou o time a fazer 36 gols -uma média de 2 por jogo.

Por outro lado, o Fla de Vitor Pereira levou 24 gols nessas mesmas 18 partidas e perdeu quatro títulos (Carioca, Recopa, Mundial e Supercopa do Brasil).

O discurso de Tite vem em um começo de temporada muito bom para o Flamengo. Nos 10 jogos em que Tite comandou o time principal no Carioca 2024, são nove vitórias, 24 gols marcados e nenhum sofrido.

"O que eu coloco? Estabelecer não só para lá ou para cá. Mas equilibrar as situações. Eu busco olhar o saldo de gols. Para mim, é uma estatística mais fidedigna daquilo que uma equipe se propõe. Se ela não faz gol, tem problema. Se ela toma gol demais, tem problema. Encontrar esse equilíbrio é difícil", comentou Tite.

O cenário faz com que o saldo de gols do Fla na campanha até agora seja 24 -tirando as duas partidas com os reservas e sob a tutela interina de Mário Jorge.

"Ele (Cléber Xavier) fala em consistência defensiva e o Matheus (outro auxiliar) fala em fazer gol. Esse é o equilíbrio", completou o treinador, citando dois dos seus três auxiliares mais próximos.

Contra o Fluminense, especificamente, a comissão técnica gostou do desempenho do Fla marcando pressão, mas também ao fechar os espaços no meio campo e, quando precisou, na hora de fechar as linhas de marcação perto da própria área.

Ofensivamente, o time criou várias chances e a sensação é de que o placar de 2 a 0 foi baixo, tamanho o domínio sobre o rival.

O desempenho dos técnicos recentes do Flamengo:

- Tite (só 2024)

10 jogos

24 marcados

0 sofrido

2,4 gols/jogo

24 gols de saldo

- Tite (total)

22 jogos

42 gols marcados

11 gols sofridos

1,91 gol/jogo

31 gols de saldo

- Jorge Sampaoli (2023)

39 jogos

63 gols marcados

41 gols sofridos

1,62 gol/jogo

22 gols de saldo

- Vitor Pereira (2023)

18 jogos*

36 gols marcados

24 gols sofridos

2,0 gols/jogo

11 gols de saldo

*Mário Jorge comandou em duas e Rui Vitória em uma partida do Carioca, todas com time reserva

- Dorival Júnior (2022)

43 jogos

77 gols marcados

35 gols sofridos

1,79 gol/jogo

42 gols de saldo

- Paulo Sousa (2022)

32 jogos

59 gols marcados

29 gols sofridos

1,84 gols/jogo

30 gols de saldo