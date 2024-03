SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo conquistou uma vaga para as quartas de final do Campeonato Paulista após vencer o Ituano por 3 a 2, em um jogo com final dramático neste domingo (10) em Itu.

Os resultados da 12ª rodada da competição confirmaram as quatro partidas da fase quartas de final --São Paulo e Novorizontino e Palmeiras e Ponte Preta foram os últimos jogos definidos do mata-mata. Já estava garantido o duelo entre Santos e Portuguesa e o confronto entre Bragantino e Inter de Limeira.

Ituano e Santo André fizeram as piores campanhas do estadual, com seis e oito pontos, respectivamente, e foram rebaixados para a segunda divisão.

O clube do Morumbi vencia a partida contra o Ituano até os 43 minutos do segundo tempo, quando o atacante José Carlos, da equipe do interior, marcou pela segunda vez no jogo e deixou tudo empatado.

Com o empate, Novorizontino e São Bernardo avançavam com as duas vagas do grupo D, porque superavam Portuguesa e Mirassol, respectivamente.

Mas, aos 50 minutos do segundo tempo, o árbitro Raphael Claus foi ao VAR para confirmar um pênalti para o tricolor, convertido por Lucas Moura, colocando o São Paulo novamente à frente e selando a classificação.

"É uma sensação de alívio. Apesar das dificuldades, do gramado um pouco pesado, a gente não pode sofrer como a gente sofreu. Agora é seguir, porque temos uma caminhada muito difícil pela frente", disse Luciano em entrevista após o fim do jogo. Ele marcou o segundo gol tricolor na partida e se tornou o terceiro maior artilheiro do clube no século.

Nas quartas, o clube enfrentará o Novorizontino, que somou os mesmos 22 pontos que o time de Thiago Carpini ao vencer a Portuguesa por 2 a 0. Com 21 pontos, o São Bernardo ficou de fora apesar de ter superado o Mirassol pelo mesmo placar.

A Ponte Preta também garantiu presença nas quartas de final mesmo sendo derrotada por 1 a 0 pelo Santo André na última rodada. Terá pela frente o Palmeiras, que detém, até aqui, a melhor campanha do campeonato. Invicto, o atual campeão paulista somou 28 pontos em 12 rodadas.

Santos e Portuguesa era um dos confrontos já conhecidos antes da última rodada. O time da Baixada terminou a fase de grupos líder do grupo A, com 25 pontos, e voltou a se classificar para o mata-mata depois de três anos seguidos sem avançar. Neste sábado (9), venceu a Inter de Limeira de virada, por 3 a 2, na Vila Belmiro.

Com 21 pontos, o Red Bull Bragantino foi o líder do grupo C. A segunda posição do grupo foi definida com uma rodada de antecedência, após a Inter de Limeira vencer o Ituano na 11ª rodada e garantir presença na próxima fase.

O resultado eliminou o Corinthians, que terminou a fase de grupos com 14 pontos, após empatar sem gols com o Água Santa neste domingo.

Marcada por uma sequência de cinco derrotas e pela demissão do técnico Mano Menezes, a campanha do alvinegro viu uma melhora com a chegada do português António Oliveira, mas foi insuficiente para seguir na competição.

As quartas-de-final, que acontecem em jogo único, estão previstas para o próximo fim de semana, conforme tabela que ainda será divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Os líderes de cada grupo garantem a vantagem do mando de campo.