RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A expectativa se tornou realidade para Fabrício Bruno. O zagueiro foi convocado para defender a seleção brasileira depois de se tornar titular e destaque no Flamengo. A notícia chegou enquanto ele dava comida para o filho em casa.

Fabrício recebeu a ligação da CBF enquanto estava dando comida para o filho, Lucca. Quem comunicou foi Cláudia Faria, gerente geral de seleções da entidade.

O jogador não conversou com Dorival Jr. Ele também não teve contatos anteriores com treinadores da seleção, mas vivia a expectativa de ser chamado.

Com o treinador no Flamengo, Fabrício era parte do "time do Brasileirão". O treinador tinha uma equipe para as Copas e outra, considerada reserva, para o torneio de pontos corridos. David Luiz formava dupla com Léo Pereira no outro time.

A solidez defensiva do Flamengo ajudou o defensor a ser chamado pela primeira vez. Fabrício Bruno foi um dos poucos destaques do time em 2023.

Ir para a seleção era considerado um projeto de carreira para o zagueiro. A visibilidade foi um dos motivados para transferência ao Flamengo, em fevereiro de 2022.

COMO CHEGOU LÁ

No primeiro semestre do ano passado, Fabrício Bruno criou um "desafio" para os atacantes. Ele afirmou que ninguém ganhava dele na velocidade. "Se nem Deus agradou a todos, não vai ser o Fabrício Bruno que vai agradar", disse.

A fala gerou algumas reclamações e até piadas na torcida, mas o zagueiro se provou. No final, terminou o ano sendo premiado e elogiado até por Luis Suárez.

Fabrício aumenta a lista de zagueiros do Flamengo com convocação. Ele se junta a Léo Ortiz e David Luiz. Apenas Léo Pereira ainda não foi lembrado.

O momento defensivo do Fla também ajudou. O time de Tite igualou a maior sequência da história do clube, com dez jogos sem sofrer gols.

O zagueiro pensou em sair do país, mas renovou. Ele tem o sonho de jogar na Europa e aguardou propostas na janela de transferências, mas nada agradou. No fim, renovou com o Flamengo até o fim de 2028 e recebeu aumento salarial.

A personalidade é outro ponto que pesa a favor do defensor. Fabrício tem o costume de colocar a cara e falar nos momentos mais complicados do Flamengo. O perfil de liderança fez ele se destacar também internamente.