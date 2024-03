LONDRES, INGLATERRA (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Jr falou nesta sexta-feira (22), em entrevista coletiva, sobre os casos de violência sexual de Daniel Alves e Robinho. O treinador trabalhou com Robinho no Santos.

"Situação muito delicada. Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica. Não trabalhei com o Daniel, mas conheço a história. É um momento difícil para nos expressarmos. Primeiro eu penso nas famílias das pessoas envolvidas. Nas famílias principalmente das vítimas desses episódios. Episódios que acontecem diariamente no Brasil e em todo mundo, que são abafados pois as pessoas não têm vozes. Se houve realmente e comprovaram algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado, por mais que doa no meu coração sobre uma pessoa que tive convívio excepcional. Mas olho mais para as famílias das vítimas e deles também", disse o técnico.

"Não desejo isso a ninguém. Sinto por todos. Sinto por tudo que passarão a partir de então nas suas vidas. Posso ajudar em orações, nada além disso. É o sentimento que fica. Não só esses casos, mas milhares deles acontecem ao longo dos dias e a sociedade infelizmente se omite da grande maioria. Precisamos penalizar os casos que não são expostos e acontecem com muita frequência", continuou.

O treinador também falou sobre a escolha da equipe que vai enfrentar a Inglaterra neste sábado (23), às 16h, em Wembley, em Londres (inglaterra).

Critério de escolha: "Tentei avaliar por uma única condição: merecimento. Por essa única condição. Me surpreendi positivamente com as condições de todos os convocados. Todos deram resposta muito positiva. Tentamos acelerar o processo ao máximo e que encontremos ótima resposta neste sábado (23)".

Problemas e cortes: "Tivemos algumas alterações ao longo de todo o processo. Perdemos alguns jogadores, mas estou muito satisfeito. O interesse de cada um, a qualidade, futebol é um conjunto. Temos muitos jogadores que vestirão a camisa da seleção pela primeira vez. Tenho que entender que, mesmo percebendo qualidade no grupo, tenho que conviver com o lado que talvez, em 90 minutos, tenhamos momentos importantes e de certo equilíbrio. Em outros, algumas dificuldades"

Estreia em Wembley: "Continua sendo um sonho. Ter oportunidade de jogar partida desse nível numa estreia com a seleção brasileira tem significado especial para qualquer profissional. Brinquei com a maioria dos amigos que estão na comissão que poder comemorar título no Maracanã e Morumbi, viver período maravilhoso na Vila Belmiro e ter estreia praticamente no berço de futebol, um estádio emblemático para todos nós mesmo a tantos quilômetros, milhas de distância. Valorizo demais. Para mim é mais do que especial"

CONFIRA OUTRAS RESPOSTAS DE DORIVAL JR EM ENTREVISTA COLETIVA HOJE (22):

Confirma a escalação? E Danilo como equilíbrio

"A equipe seja a mesma que está colocada por todos. Tem um valor especial para quem estará. A convocação em si já foi muito especial. Percebi essa aceitação que teve e, acima de tudo, o quanto foi marcante para cada um deles, pelas colocações que ouvi, pelas postagens que chegaram até nós? Isso se volta ao início de carreira, o momento mais difícil e complicado de cada um deles. Isso estimula outros a se prepararem. Daqui a pouco poderão ter oportunidade como esses que aqui estão. Torço para que façamos um grande jogo inicial, porém, com uma preocupação além: um início mais seguro, mas que finalizemos bem o processo. Torço muito para que o momento inicial seja em cima de uma segurança muito grande, de equilíbrio de time que possa marcar um momento na história, se concentrar, se compenetrar, se preparar dentro das necessidades que teremos daqui para frente. Se todos estivermos focados para um objetivo de dois anos e meio. Preparação inicial para um salto na frente".

Frio na barriga

"Tem um pouco de tudo. O trabalho de preparação vai até esse momento. Depois disso passamos a outro passo. A preparação terminou agora. Podemos pensar no que vai acontecer contra uma grande equipe do futebol mundial, com regularidade interessante, que vem encontrando um caminho e se tornando equipe muito competitiva. Jogadores de altíssimo nível, treinador que conhece há muito tempo e é ótimo profissional, com trabalho brilhante e exemplar. Uma seleção que reúne jogadores de excelente nível e muito capacitados. Preparamos, criamos uma expectativa, porém, só teremos uma resposta a partir deste sábado (23). Nesse intervalo, temos que vivenciar todas as possíveis emoções, mas com tranquilidade e equilíbrio".

Como montou o time titular?

"Tivemos algumas alterações ao longo de todo o processo. Perdemos alguns jogadores, mas estou muito satisfeito. O interesse de cada um, a qualidade, futebol é um conjunto. Nesse sentido, temos muitos jogadores que vestirão a camisa da seleção pela primeira vez. Tenho que entender que, mesmo percebendo qualidade no grupo, tenho que conviver com o lado que talvez, em 90 minutos, tenhamos momentos importantes e de certo equilíbrio. Em outros, algumas dificuldades. Muito em razão desse quesito e capacidade da equipe adversária. Temos que pesar isso tudo. E muito. Tentamos acelerar o processo. Foram três ou quatro trabalhos. Os primeiros sem todo o grupo. Mesmo com todo o esforço, é um jogo de sério risco e temos que assumi-lo, correndo mais que o necessário para compensar possíveis fragilidades. Entrega e determinação muito mais diretas de cada um de nós. É o caminho para superarmos qualquer possível situação em razão de pouco trabalho e conjunto que não dê a resposta necessária, com exceção de momentos durante a partida".

Pilares

"Todos os times têm alguns jogadores que buscam liderança natural. Quando faltam, outras desabrocham e é o que eu espero que aconteça. Jogadores importantes pela história e capacidade, pelos jogos e competições disputados. Nos dariam boa estrutura de equipe. Perdemos vários deles e quem sabe seja a oportunidade dos jovens valores darem ótima resposta. Temos os dois lados, entendendo que é um jogo de altíssimo nível, que pode se tornar traiçoeiro. Tentei fazer que tivéssemos em campo jogadores já ambientados com essa forma de jogar, tentando traduzir na nossa equipe aquilo que eles vinham realizando em seus clubes, mas com pequenas alterações.

Trocar posse com a Inglaterra?

"De uma forma geral sempre procuramos um equilíbrio no conjunto. Não adianta só se defender contra equipe de poderio ofensivo muito grande. Precisamos também agredir em momentos. Temos uma equipe que tem jogadores ofensivos e que buscam a todo instante estarem próximos do gol. Não posso cortar isso, trabalhar contrário às características iniciais do que foi a montagem de um grupo. Temos jogadores agudos na frente. Temos tentar que o meio-campo encontre o equilíbrio para aproveitar os corredores que existam. Em outro momento, com paciência abrir a linha de frente adversária que se compacta muito bem. A Inglaterra ocupa posição de destaque e tem trabalho consolidado, ganhando alternativas a todo momento. Brasil é o contrário: precisa encontrar confiança e equilíbrio. Não acontece da noite para o dia, não é mágica, mas temos capacidade de lidar com que o jogo nos peça. Temos que encontrar esse equilíbrio sem perder agressividade da equipe. Temos jogadores altamente ofensivos também. São jogadores de altíssimo nível em todas as equipes, distribuidos em grandes equipes do futebol mundial. Não podemos perder isso. É se organizar para atacar com segurança. É tudo que nós buscamos".

Pressão

"Seria utopia imaginar que a seleção teria paciência de todos nós apenas para fazer uma partida por fazê-la. A seleção sempre que estiver em campo gerará expectativa grande acima do normal, principalmente para o nosso torcedor. Passamos, sim, por um ano um pouquinho complicado. Talvez tenhamos essa herança, sim, mas isso precisa ser interrompido a algum instante. Nesse pequeno tempo até a Copa América temos a obrigação de buscar as melhores atuações possíveis. Temos jogadores muito bons. Quando todos entenderem tudo que está sendo colocado e passado, não tenho dúvida que os resultados serão promissores. Agora temos que acelerar. É um início, mas início que já exige resultado a partir deste sábado (23). Não há outro caminho. Precisamos reverter esse quadro o mais rápido possível".

Vini Jr e Rodrygo

"São jogadores com vivência muito boa. Rodrygo tem seis, sete anos de Real entre atuando e não, porém, conhecendo um grande clube como é o Real, com grande nível de exigência. Já estão muito preparados, possuem Copa, jogando torneios de alto nível. Não vejo problema nenhum que assuma protagonismo maior. Não pode se concentrar em dois ou três nomes o protagonismo e obrigações de equipe. Preciso que a equipe chame em um todo mais responsabilidade. Distribuídas, as responsabilidades facilitarão a vida de todos. Teremos dificuldade momentânea. Depois de acharmos um caminho, essa seleção daqui a dois anos estará muito mais madura, segura, com equilíbrio maior com esses garotos, passando confiança maior ao torcedor. Trabalho será nesse sentido, entendendo que as cobranças começam a partir deste sábado (23). Com um legado que talvez não seja de todos que aqui estão, mas todos serão responsáveis e com a obrigação de mudar".

Brasil favorito?

"Esse favoritismo não é colocado pelos jogadores, ele mostra o que é externado fora de campo para com a nossa seleção. Entendo que primeiro precisamos encontrar um caminho. Voltar a passar segurança maior ao torcedor. Buscar equilíbrio como equipe. Depois disso, sim, não vejo que precisemos nesse instante de exposição desnecessária. Precisamos de cuidado e respeito com todos nossos adversários, grandes equipes como Inglaterra e Espanha, ou uma equipe sem tanta projeção no cenário mundial. Todos merecem respeito maior da nossa parte. Favoritismo é depois do jogo. Nesse momento, tenho que reconhecer que a Inglaterra está numa situação mais vantajosa que a nossa equipe. É um processo. Brasil se reinventa rapidamente".

Brasil x Inglaterra

"Sempre cheguei em equipes onde avaliei primeiro para depois decidir o que seria conveniente para buscar encaixe mais rápido. Sistema de jogo e números sempre foram relativos, nunca dei muito valor. Busco equilíbrio entre setores para uma equipe forte. Nesse contexto inicio o trabalho na seleção. Quero encontrar o que a seleção inglesa apresenta neste instante. Sequência interessante de jogos, número que gera intimidade maior dos atletas com o técnico. Mexer peças dentro do contexto necessário, tem soluções pois já os conhece consideravelmente. Até um mês atrás buscava contratações na minha equipe dentro do meu país. Agora, em 30 dias, tento encontrar características dos jogadores de uma lista extensa. Demanda tempo e paciência, que não temos, mas de uma maneira ou outra tentamos acelerar o processo. Não teve um atleta no dia a dia que faz eu dizer que esperava mais. Escolho 11 que poderiam ser outros 11 sem problema nenhum pela qualidade que vi. Fator conjunto é muito importante. O diferencial das nossas equipes é buscar equilíbrio ao longo das competições. Tive equilíbrio em equipes medianas que se fortaleceram e se tornaram melhores. Por isso sempre busco equilíbrio de maneira intensa. Tenho o principal: material humano nas mãos. Fico mais tranquilo para que o nosso caminho na frente seja facilitado".

Estreantes

"A maioria veste as camisas dos maiores clubes do futebol brasileiro e mundial. Até os mais jovens têm histórico interessante: campeão brasileiro como protagonista, chamando atenção e assumindo responsabilidade. Se está aqui é por ter capacidade, muitas qualidades. Com o tempo, insistência, repetição, encontraremos a melhor formação possível. O Brasil se reinventa com muita facilidade. O Brasil precisa de dedicação, organização, para que se sintam confortáveis e confiantes para dar a melhor resposta".

Times diferentes entre um jogo e outro e atividades fechadas

"Vocês estão cansados de ver aquecimento, né? Quando eu sentava na frente da telinha me cansava de ver aquecimento. Então vocês têm razão. Nesse primeiro momento, sim. Precisaríamos acelerar o processo. É natural que tudo que a gente possa fazer que não seja mostrado? Uma imagem mostrada é o suficiente para ter noção. Não vejo nada da seleção inglesa a não ser os jogos anteriores. Uma ou outra alteração, de ver movimento de determinado jogador substituído, já se tem uma ideia. Infelizmente, é isso que acontece na maioria dos clubes. Todo detalhe é muito importante. Se surpreender com sistema, outro treinador. Vamos abrir, sim. Importantes que vocês olhem e avaliem se realmente tem fundamento e se aquilo conseguiu ser transferido para o jogo seguinte. É um fato importante".

"Fizemos uma programação inicial com estrutura da equipe, mudamos ao longo do processo. Quase 15 de 50 nomes. Não é lamentação, não, é oportunidade para outros. Não fiz programação para duas partidas. Vamos observar o que acontece na primeira para o segundo".

Futuro de Copa após eliminações para europeus

"Fomos campeões cinco vezes em cima de seleções europeias. Tem os dois lados. Aconteceu isso nas últimas copas, é marcante, mas temos que entender, corrigir e buscar os acertos. Foram momentos em cada partida com situações oportunas que nos deixaram fora de cinco competições para estarmos em mais uma final de copa. Tentamos entender tudo para neutralizar possibilidades futuras".