SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico argentino Gabriel Milito está muito próximo de ser anunciado como o novo treinador do Atlético-MG.

Segundo a Itatiaia, o treinador já aceitou a proposta do clube brasileiro, mas ainda não assinou o contrato.

Gabriel Milito deve fechar um acordo para comandar o Galo até 2025.

O último trabalho de Milito foi no Argentinos Juniors, clube que comandou até agosto de 2023.

Este será o primeiro trabalho de Milito no Brasil, que recusou as propostas da Universidad Católica, do Chile, e do Belgrano, da Argentina, antes de aceitar a do Atlético-MG.