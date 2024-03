LONDRES, INGLATERRA (FOLHAPRESS) - Técnico estreante da seleção brasileira, Dorival Júnior disse neste sábado (23) que Endrick será um grande jogador no cenário internacional caso consiga manter a postura e a dedicação que tem tido na fase inicial da carreira.

"É um menino que, podem esperar, fatalmente será uma das grandes sensações", disse o treinador, que tenta preservar o atacante das pressões pelas altas expectativas que se tem sobre ele. "Vamos aguardar e dar tempo para que ele possa se completar como profissional."

Endrick foi o autor do gol que garantiu a vitória do Brasil contra a Inglaterra em um Wembley lotado. Com 17 anos e 246 dias, ele se tornou o quarto jogador mais jovem a balançar as redes na seleção principal --atrás somente de Pelé, Edu e Ronaldo Fenômeno.

Ele foi ainda o jogador mais jovem a marcar gol por uma seleção nacional no lendário estádio de Londres, na Inglaterra.

"Logicamente, precisamos ter tranquilidade com o garoto, ainda muito jovem. Já praticamente iniciando [a carreira] e, talvez, acelerando um pouco a própria formação", disse Dorival em entrevista coletiva após a partida.

O atacante entrou no jogo aos 24 minutos do segundo tempo no lugar de Rodrygo, estrela do Real Madrid que era um dos destaques do jogo, mas demonstrava cansaço.

O primeiro toque do jovem de 17 anos na partida, aos 34 minutos, foi fatal: bem posicionado, pegou o rebote do goleiro inglês Pickford após chute de Vinicius Júnior e marcou o tento vencedor para o Brasil.

A comemoração foi efusiva. Endrick correu para o público brasileiro posicionado atrás do gol de Pickford e, aos gritos, abraçou todos os companheiros de seleção. A emoção foi tão grande que, minutos depois, o atacante ficou cara a cara com o arqueiro inglês novamente, mas se precipitou e chutou mal.

"Ali no final tive outra bola para fazer, mas não vou mentir, estava só pensando no gol, porque é uma sensação única [...]. Não consegui mais focar no jogo e isso me prejudicou um pouco. Mas é uma memória única e não tem muito o que falar, fico muito contente", disse Endrick a jornalistas após a partida.

Comprovando a meninice, Endrick ainda disse que o primeiro gol com a seleção o fez lembrar dos jogos de videogame. "Um fato curioso é que eu jogava videogame no modo carreira como jogador e lá eu fiz o primeiro jogo e o primeiro gol também aqui em Wembley, e isso veio na minha cabeça e fiquei pensando só nisso", contou.

Antes da partida contra a Inglaterra, o atacante de 17 anos já havia jogado duas partidas pela seleção brasileira. Somados os jogos, Endrick teve 28 minutos (19 contra a Argentina e 9 contra a Colômbia).

Pelo Palmeiras, o jogador tem 66 partidas disputadas e 18 gols --a maioria na reta final do Brasileirão de 2023, quando foi decisivo na corrida pelo título com 11 tentos marcados.

"Acho que não poderia ser mais simbólico, uma vitória aqui em Wembley com gol do Endrick, que é o mais jovem. É uma vitória que dá confiança para o seguimento do trabalho, que dá um pouco mais da tranquilidade que é necessária para implementar as ideias", disse o capitão da seleção brasileira, o lateral-direito Danilo, 32.

Vinícius Júnior, 23, também contou da alegria de ver seu futuro colega de Real Madrid fazer seu primeiro gol pela seleção.

"Felicidade do gol da minha equipe, ainda mais do Endrick, com 17 anos, jogando no Wembley, onde ele sempre sonhou, podendo fazer o gol e dando a vitória pra gente [...]. Fico muito feliz que, em pouco tempo, ele vai jogar comigo."

Endrick foi escolhido para substituir Rodrygo no segundo tempo da partida porque Richarlison, outro atacante que disputa posição, não se recuperou totalmente de lesão e foi poupado da partida.

"Para mim, seria um momento adequado [para] ter um atacante desse nível ao meu lado, por que não colocá-lo?", explicou Dorival sobre a escolha de substituição.

Endrick agora viaja com a seleção para Madri para disputar o amistoso contra a Espanha no também lendário Santiago Bernabéu --estádio de seu futuro clube. O jogo será na terça-feira (26).