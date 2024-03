SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De olho na janela de transferências, o Milan demonstrou interesse na contratação de Viktor Gyökeres, sensação sueca e que tem números melhores que Haaland e Mbappé na temporada.

Disposto a gastar quase R$ 260 milhões, o Milan vai tentar contratar Viktor Gyökeres, do Sporting. De acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport", os italianos contam com a ajuda de Ibrahimovic, compatriota do artilheiro.

Aos 25 anos, Gyökeres chegou ao futebol português em julho de 2023. Contratado para ser o artilheiro do Sporting, o atacante está cumprindo a missão que lhe foi dada.

Na atual temporada, o sueco já marcou 37 gols e deu 14 assistências. No Campeonato Português, Viktor Gyökeres é o artilheiro e tem 22 bolas na rede.

'Melhor' que Haaland

Com o total de 51 participações em gols na temporada, o destaque do Sporting superou Haaland e Mbappé. Os números também são superiores aos de Harry Kane, o segundo jogador do ranking, com 37 gols e 10 assistências.

Para se ter uma ideia, Haaland tem 35 participações em gols na atual temporada (29 gols e 6 assistências). Já Mbappé está com 46 (38 gols e 8 assistências).