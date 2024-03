MADRI, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - Em março de 2022, Dorival Júnior foi apresentado no Ceará após 19 meses sem trabalhar. nesta segunda-feira (25), dois anos depois, ele é o técnico da seleção brasileira.

Dorival se reinventou nos últimos anos e teve ascensão meteórica até realizar o sonho de assumir o comando da seleção.

O treinador ficou quase dois anos sem trabalhar. Ele foi demitido do Athletico-PR em agosto de 2020 e só voltou a trabalhar no Ceará, em março de 2022.

O técnico recebeu alguns convites, mas lidou com problemas pessoais na família em 2021 e só ficou à disposição em janeiro de 2022. Sem os grandes de olho, o Ceará foi a porta que se abriu.

Dorival ficou apenas três meses no Vozão. O time avinegro ganhou todos os jogos da primeira fase da Sul-Americana e estava em ascensão no Brasileiro quando pintou o convite do Flamengo, que recolocou o profissional na primeira prateleira do país.

O atual comandante da seleção sempre disse que era contra quebrar contratos, mas não conseguiu recusar o Flamengo. No clube rubro-negro, ele venceu Libertadores da América e Copa do Brasil, entrando para a História do clube.

O Flamengo optou por dispensar Dorival mesmo com os títulos e o caminho foi o São Paulo. Ele chegou em abril de 2023 e levou o Tricolor ao inédito título da Copa do Brasil.

As conquistas por Flamengo e São Paulo credenciaram Dorival Júnior a chegar na seleção brasileira, dois anos após assumir o Ceará. E 43 meses desde a demissão no Athletico-PR, em 2020.

Em outro patamar, Dorival é a esperança brasileira pelo hexa após 24 anos de espera. A vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra em Wembley aumentou a esperança.