A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou nesta quarta-feira (12) as datas e horários das partidas das oitavas de final da Copa Libertadores. O primeiro confronto, que será entre Grêmio e Fluminense, está programado para ser disputado a partir das 19h (horário de Brasília) do dia 13 de agosto na Arena do Grêmio.

No mesmo dia, mas a partir das 21h30, o Atlético-MG visita o San Lorenzo (Argentina) no estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires. No dia 14 será a vez de o Colo-Colo (Chile) medir forças com o Junior Barranquilla (Colômbia), o Peñarol (Uruguai) receber o The Strongest, o Talleres e o River Plate protagonizarem um clássico argentino, enquanto Botafogo e Palmeiras se encontrarem no estádio Nilton Santos a partir das 21h30.

Já o dia 15 terá a partida entre Nacional (Uruguai) e São Paulo, a partir das 19h no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, e Flamengo e Bolívar (Bolívia), a partir das 21h30 no estádio do Maracanã.

Já os confrontos de volta terão início no dia 20, com Fluminense e Grêmio a partir das 19h no Maracanã, com Atlético-MG e San Lorenzo, a partir das 21h30 em Belo Horizonte, e Junior Barranquilla e Colo-Colo.

No dia 21 de agosto, The Strongest e Peñarol medem forças, River Plate e Talleres jogam e Palmeiras e Botafogo se enfrentam a partir das 21h30 no Allianz Parque. As oitavas da Libertadores chegam ao final no dia 22, com São Paulo e Nacional a partir das 19h no Morumbis, e Bolívar e Flamengo, a partir das 21h30 no estádio Hernando Siles, em La Paz.

Atlético-MG | Botafogo | Conmebol | Copa Libertadores | Esportes | flamengo | Fluminense | futebol | Grêmi | Palmeiras | São Paulo