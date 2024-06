Em uma quinta-feira (27) na qual as ondas da Praia de Itaúna, em Saquarema, no Rio de Janeiro, chegaram a até três metros, os brasileiros Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora garantiram a presença nas quartas de final da 8ª etapa do Circuito Mundial de Surfe.

O primeiro atleta do Brasil a avançar na competição foi o campeão olímpico Italo Ferreira, que superou o indonésio Rio Waida por 17,50 a 11,70 pontos. “Eu só queria surfar e aproveitar que tinha algumas rampas para fazer manobras que elevariam um pouco as notas. Esse tipo de mar é muito parecido com o que eu surfo lá em Baía Formosa [praia do Rio Grande do Norte], mar de vento que tem esses picos que te dá muita velocidade para voar. Foi o que aconteceu nessa bateria”, declarou o potiguar.

Ítalo Ferreira vence a bateria contra Rio Waida. E essa foi a onda absurda que lhe rendeu uma nota 9 #WSLBrasil pic.twitter.com/0Zp8sS8UDr — WSL Brasil ???????? (@WSLBrasil) June 27, 2024

Depois foi a vez de Gabriel Medina bater o norte-americano Cole Houshmand por 9,60 a 9,27. E o tricampeão mundial deixou claro que ficou feliz com a classificação: “Amanhã acho que vai dar altas ondas e estou feliz de estar nas quartas de final”. O terceiro e último representante do Brasil a cair na água foi Yago Dora. O paranaense abusou dos aéreos em uma praia que conhece muito para derrotar o norte-americano Crosby Colapinto por 13,90 a 10,83. “Acho que conhecer o pico ajuda muito nesses dias, porque é um mar difícil, mas que têm certos pontinhos que você sabe que tem mais chance de vir uma onda boa. E eu adoro competir no Brasil. Saquarema é um lugar especial para mim e me sinto bem demais em competir em casa”, afirmou.

Após o final das disputas desta quinta, a WSL (Liga Mundial de Surfe) informou que os títulos da etapa de Saquarema serão decididos na próxima sexta-feira (28), com a primeira chamada sendo realizada a partir das 7h30 (horário de Brasília).

O Brasil também está vivo na disputa feminina, com Tatiana Weston-Webb, que busca uma vaga nas semifinais diante da costarriquenha Brisa Hennessy, e com Luana Silva, que terá pela frente a norte-americana Caitlin Simmers.

Tags:

Circuito Mundial de Surfe | Esportes | etapa de saquarema | Gabriel Medina | Ítalo Ferreir | Surfe | WSL