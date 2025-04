Nesta sexta-feira (4), o portal "Vagou JF" registrou a inclusão de três novas vagas de emprego, elevando para 144 o total de oportunidades disponíveis na plataforma.

Entre as mais recentes, há uma vaga para secretária e duas para o setor comercial da empresa ORALTOP. Interessados podem acessar a plataforma para encaminhar seus currículos e participar do processo seletivo.

Confira as vagas:

Secretária (1 vaga)

Setor Comercial ORALTOP (2 vagas)

Empresas e profissionais que desejam divulgar novas oportunidades de trabalho podem cadastrar as vagas por meio do formulário disponível no "Vagou JF".

