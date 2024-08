A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou o bronze olímpico após derrotar na final a Turquia por 3 sets a 1 ( 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15) na Arena Paris Sul, em Paris. Concentradas, as brasileiras dominaram boa parte do jogo. mesmo após o revés contra as norte-americanas na semifinal na última quinta (22). A Turquia busca medalha inédita na competição. Este é o terceiro bronze entre seis pódios do Brasil no vôlei feminino em Olímpíadas. O país foi campeão nas edições de Pequim (2008) e Londres (2012), prata em Tóquio (2020) e bronze em Atlanta (1996) e Sidney (2000).

A disputa do ouro será no domingo (11), entre Estados Unidos e Itália - que derrotou a Turquia na semi - a partir de 8h (horário de Brasília) de domingo (11).

JOGAÇO E MEDALHA PARA O BRASIL!



A seleção de vôlei deu um verdadeiro show na quadra!



É 3-1 e bronze para nós!



Vocês são GIGANTESCAS!#JogosOlímpicos #TimeBrasil #Paris2024 pic.twitter.com/LIjO0HKo5g — Time Brasil (@timebrasil) August 10, 2024

A seleção, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, liderou boa parte do primeiro set. Começou abrindo vantagem de 8/4, mas após pedido de tempo do técnico turco, as adversárias se recuperaram e anotaram três pontos seguidos. O duelo seguiu equilibrado até que as brasileiras emplacaram uma sequência de seis pontos, selando a vitória por 25 a 21. As ponteiras Rosamaria e Gabi (capitã) foram as maiores pontuadoras do lado brasileiro, com seis pontos cada, mas quem sobressaiu mesmo foi Melissa Vargas, cubana naturalizada turca, com nove acertos.

Na segunda parcial as brasileiras abriram 4/0 no placar, mas se desconcentraram e permitiram que a Turquia passasse à frente do placar e liderasse por 16/12. A reação começou a partir de uma defesa incrível da líbero Nyeme, seguida por ataques e bloqueios, um deles protagonizado por Ana Cristina, que virou o placar para 22 a 21. As turcas voltarm a liderar o placar e quase selaram a vitória.

Capitã, líder e protagonista! ???? Gabi foi a maior pontuadora do duelo que valeu a medalha de bronze ???? #JogosOlímpicos #vôlei #VôleiEmParis2024 #Paris2024 pic.twitter.com/L9Gsxd0y7C — Vôlei Brasil (@volei) August 10, 2024

O Brasil sesguiu na dianteira do placar no terceiro set. Abriu vantagem de 13/11, mas depois viu o ataque da Turquia dar um show, com u 50% de aproveitamento, com 6 pontos em 31 tentativas. As adversárias ganharam por 25/22, com Vargas mais uma vez como melhor pontuadora. Ela garantiu 22 acertos, contra 20 pontos da capitã Gabi.

Mas o bronze estava mesmo reservado às brasileiras, que sobraram no quarto set. Tudo deu certo para o Brasil na parcial, tanto no ataque quanto no bloqueio. A seleção selou o set em 25/15.

* Texto em atualização.

Tags:

Bronze | José Roberto Guimarãe | Olimpíada 2024 | Paris 2024 | seleção brasilieira | Turquia | vôlei feminino