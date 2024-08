Em jogo que contou com transmissão ao vivo da, o Vila Nova superou o América-MG por 1 a 0, na noite deste domingo (25) no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Com o triunfo na partida válida pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro, o Tigre assumiu a 3ª colocação da classificação com 39 pontos conquistados.

Já para o Coelho o revés representou permanecer na 5ª posição com 35 pontos. A vitória do Vila Nova foi alcançada graças a gol do lateral Éric Davis aos 15 minutos da etapa final.

Na próxima rodada da competição o América-MG visita o Mirassol. Já o Tigre terá o desafio de medir forças com o líder Novorizontino.

