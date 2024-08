O Campeonato Brasileiro tem um novo líder, o Fortaleza, que derrotou o Corinthians por 1 a 0 no estádio do Castelão neste domingo (25), e que foi beneficiado pelo empate sem gols do Botafogo com o Bahia, em Salvador, em confronto válido pela 24ª rodada da competição.

FIIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO NA ARENA CASTELÃO! O FORTALEZA ACREDITA ATÉ O FIM E ABRE O PLACAR NO FINALZINHO DA PARTIDA SOMANDO +3 IMPORTANTES PONTOS E CONQUISTANDO A LIDERANÇA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2024!



SEGUIMOS JUNTOS, NAÇÃO TRICOLOR!



? YAGO PIKACHU#FortalezaEC… pic.twitter.com/v5Qdb2Bhr9 — Fortaleza Esporte Clube ???? (@FortalezaEC) August 25, 2024

Com o triunfo sobre o Timão, graças a gol de Yago Pikachu, o Leão chegou aos 48 pontos, um a mais do que o Alvinegro de General Severiano, que agora é o vice-líder. Para o Corinthians a derrota representou a permanência no Z4 (zona do rebaixamento), na 18ª posição com 22 pontos.

Outra equipe que disputa a liderança do Brasileiro é o Flamengo, que bateu o Bragantino por 2 a 1 no estádio do Maracanã. O Rubro-Negro, que venceu graças a gols de Michael e Raul (contra), agora é o quarto colocado com os mesmo 44 pontos do Palmeiras, que está na 3ª colocação após golear o Cuiabá por 5 a 0 no último sábado (24).

FFFFFFFFFIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMM DE PAAAAPOOOOO NO MARACANÃ! MICHAEL MARCA NA REESTREIA E TOMA?3?? PONTOS NA CONTA DO MAIS QUERIDO! VVVAAAAMMMOOOSSS, FLAAAMMMEEEENNGOOOOOOOOOO#VAMOSFLAMENGO #CRF pic.twitter.com/pd00jeudf4 — Flamengo (@Flamengo) August 26, 2024

Outros resultados

Criciúma 0 x 1 Grêmio

São Paulo 2 x 1 Vitória

Internacional 1 x 0 Cruzeiro

Tags:

Bahia | Botafogo | Bragantin | brasileiro | Corinthians | Esportes | flamengo | Fortaleza | futebol | Série A