Valendo pelas quartas de final da Copa do Brasil, Vasco e Athletico-PR voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (29), apenas quatro dias após a conturbada partida entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. O duelo, que será disputado a partir das 20h (horário de Brasília) em São Januário, terá a transmissão da

Após eliminar o Atlético-GO nas oitavas da Copa do Brasil e se recuperar no Brasileiro, o Vasco volta a sua atenção para a Copa do Brasil. O time do técnico Renato Paiva vem de uma sequência de seis jogos de invencibilidade e quer levar um bom resultado para o Paraná. O Cruzmaltino terá a ausência do lateral Pedro Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O atacante David também é desfalque após ser internado com celulite facial. Outro desfalque é o meia Philippe Coutinho, que se recupera de uma infecção de Covid. Por outro lado, o reforço Jean David será relacionado e pode fazer sua estreia.

Dividido em três competições, o Atheltico-PR quer repetir 2019 e levantar a taça nacional. O técnico Martín Varani terá os retornos de Mateo Gamarra e Bruno Zapelli, que não jogaram a partida da última segunda-feira (26). Por outro lado, o Furacão não contará com o volante Fernandinho e com o atacante Pablo, desfalques por causa de lesões musculares. Além deles, Praxedes e Zé Vitor também estão fora do confronto por já terem disputado a Copa do Brasil por outras equipes.

Essa será a terceira oportunidade na qual as equipes se enfrentam na competição nacional, com uma classificação para cada lado.

* Colaboração de Pedro Amorim (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.

