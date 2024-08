O São Paulo garantiu a última vaga para as semifinais do Campeonato Brasileiro de futebol feminino após empatar sem gols com o Grêmio, na tarde desta quinta-feira (29), no estádio do Canindé, em São Paulo, em partida transmitida ao vivo pela

Tudo igual no jogo de volta! Melhor para o @SaoPauloFC_Fem, que garantiu a vaga para a semifinal! pic.twitter.com/NInId4bK2s — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) August 29, 2024

Após triunfarem por 2 a 1 em casa na última segunda-feira (26), as Soberanas jogaram com o regulamento para garantirem o 0 a 0 e avançarem para a próxima fase da competição.

O próximo adversário do São Paulo na competição será a Ferroviária, que superou o Internacional nas quartas. Na outra semifinal o confronto será entre Corinthians e Palmeiras.

Tudo definido para as semifinais do #BrasileirãoFemininoNeoenergia! ??



Teremos clássicos paulistas dos dois lados da chave! E aí, quais times vão chegar na grande final? ???? pic.twitter.com/e0nG1y9Pzr — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) August 29, 2024

Veja aqui a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

