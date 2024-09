Foi realizada, nesta segunda-feira (2) na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, a Cerimônia de Abertura do Campeonato Mundial Universitário de Praia, evento que contará com a participação de atletas de 35 países que se envolverão em disputas de quatro modalidades: beach soccer, vôlei de praia, beach wrestling e handebol de praia.

“É um prazer absoluto dar as boas-vindas a cada um de vocês à Cerimônia de Abertura do Rio 2024. Queridos estudantes, desejo a vocês um evento muito seguro. Aproveitem a oportunidade para mostrar suas habilidades, conhecer uns aos outros e ganhar experiência valiosa. Desejo a todos o melhor”, declarou Ali Massari Al Dhaheri, membro do Comitê Executivo da Federação Internacional do Esporte Universitário (Fisu, na sigla em inglês).

Uma publicação compartilhada por FISU (@fisu) “Em nome do comitê organizador, sejam bem-vindos ao Brasil e ao primeiro Campeonato Mundial Universitário da FISU. Hoje, estamos fazendo história”, declarou Luciano Cabral, primeiro vice-presidente da FISU e presidente do Comitê Organizador. O Campeonato Mundial Universitário de Praia será disputado até o próximo domingo (8).

