O medalhista olímpico Isaquias Queiroz encerrou a participação no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade com a conquista de seis medalhas em seis finais disputadas na competição realizada em Lagoa Santa (Minas Gerais).

Após brilhar na prova dos C1 1000 metros na última quinta-feira (16), o baiano subiu no pódio nas provas dos 200 metros e dos 500 metros tanto no C1 quanto no C2, além dos C2 1000 metros do C1.

“No total, acho que disputei dez provas, contando com as eliminatórias, foi muita coisa. Mas conquistei seis ouros e fico muito feliz com esse resultado no Brasileiro. Agora posso dar uma pausa e depois, sim, voltar ao treinamento devagar e focar nos próximos campeonatos e na próxima Olimpíada”, afirmou Isaquias, que conquistou uma prata nos Jogos de Paris no C1 1000 metros.

O baiano deixou claro, após a disputa do Campeonato Brasileiro, que trabalhará para representar o Brasil na próxima edição dos Jogos Olímpicos, que será realizada em Los Angeles (Estados Unidos), em 2028: “Estava querendo parar sim, acho que por todas as questões que tive durante a temporada, de todos os meus anos na canoagem. Já são 15 anos de seleção, em alto rendimento. Em 2013 comecei a brigar por medalhas, fui campeão mundial e agora medalhista olímpico de novo. É bem puxado. Não saí do pódio em nenhum Mundial, estava bem desgastante para mim […]. Acho que a oportunidade de estar na Bahia, em Ubaitaba, o lugar que eu gosto, minha terra, me ajudou a refletir um pouco mais. Agora estamos de volta a Lagoa Santa definitivamente e vamos treinar até Los Angeles. Se der, a gente vai estar lá”.

Além da prata nos Jogos realizados na capital francesa, o baiano tem no currículo olímpico um ouro alcançado em Tóquio (2020), mais duas pratas e um bronze conquistados no Rio de Janeiro (2016).

