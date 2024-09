Ainda sonhando com o título Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Vasco, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (22) no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Atransmite a partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Principal concorrente ao Botafogo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, o Verdão tenta chegar à quinta vitória consecutiva na competição. Para isto terá de lidar com um desfalque de peso, o do atacante Estevão, que está com uma lesão muscular na coxa esquerda. Quem volta a ficar à disposição é o volante Zé Rafael, que deve iniciar no banco.

Como não tem outras competições nas quais se concentrar, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira deve entrar em campo com força máxima: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Rony e Flaco López.

Para somar os tão desejados três pontos o Palmeiras terá de bater um Vasco que vem em uma crescente na competição, com uma sequência de seis jogos sem perder (três vitórias e três empates).

Mesmo marcando o gol que decretou o empate de 1 a 1 com o Flamengo no último final de semana, o meia-atacante Philippe Coutinho ainda deve continuar fora da equipe titular. Desta forma, o técnico Rafael Paiva deve mandar a campo uma equipe com a seguinte formação: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Payet; David, Rayan e Vegetti.

Luta pelo G4

Já a tela da TV Brasil abre espaço para a Série B do Campeonato Brasileiro. A partir das 18h30, a emissora pública exibe um confronto entre duas equipes que buscam garantir o acesso para a Série A em 2025: Ceará e Vila Nova.

O Vozão, que iniciou a 28ª rodada na 8ª posição com 39 pontos, recebe no Castelão o Tigre, que briga rodada a rodada pelas primeiras posições.

