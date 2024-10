O Atlético-MG fez o dever de casa diante do River Plate (Argentina) na partida de ida das semifinais da Copa Libertadores. Isto porque, jogando em Belo Horizonte na noite desta terça-feira (22), o Galo bateu a equipe argentina por 3 a 0 com dois gols de Deyverson e um de Paulinho.

Com este resultado a equipe comandada pelo técnico argentino Gabriel Milito colocou um pé na decisão da Libertadores, pois chega à final mesmo com um revés por dois gols de diferença no jogo de volta, que será disputado a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (29) no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (Argentina).

Deyverson artilheiro

A vitória do Atlético-MG teve um protagonista, o atacante Deyverson, que aos 4 minutos do primeiro tempo chegou a superar o goleiro Armani, mas o lance acabou anulado pelo juiz por causa de posição de impedimento do centroavante. Porém, aos 21 minutos não teve jeito, Lyanco lançou Hulk na ponta direita, o camisa 7 do Galo ganhou dividida com um defensor do River e a bola sobrou para Deyverson, que driblou o goleiro adversário antes de bater para o gol vazio.

Mesmo com a vantagem diante de um adversário tão perigoso, a equipe mineira continuou buscando o ataque. E a postura do time de Gabriel Milito foi premiada aos 24 minutos da etapa final, quando Arana enfiou a bola em profundidade para Deyverson, que bateu cruzado para marcar pela segunda vez no confronto. E o camisa 9 do Galo voltou a brilhar quatro minutos depois, desta vez servindo Paulinho, que bateu da entrada da área para superar Armani e garantir o 3 a 0 do placar final.

