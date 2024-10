Nesta quarta-feira (23), o Botafogo viveu uma de noites mais felizes de sua história. O Alvinegro goleou o Peñarol (Uruguai) por 5 a 0 no Estádio Nilton Santos, pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, e se aproximou de disputar a final da competição pela primeira vez. Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Savarino (dois), Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus foram os autores dos gols. A vaga será decidida na próxima quarta-feira (30), em Montevidéu, na casa da equipe uruguaia. O time carioca pode até perder por quatro gols de diferença que mesmo assim estará classificado para a decisão.

Diante de mais de 42 mil pessoas no Nilton Santos, o Botafogo teve dificuldades no primeiro tempo. O Peñarol, bastante retraído, não ofereceu espaços ao time comandado pelo português Artur Jorge.

Os primeiros 45 minutos foram de poucas chances. A primeira oportunidade mais clara, na verdade, foi do time uruguaio. Aos 24, após tabelinha próxima à entrada da área, John colocou para escanteio.

Mais perto do fim, o Botafogo criou duas chances com Luiz Henrique. Na primeira ele limpou dois marcadores e chutou por cima. Na sequência fez jogada parecida e chutou para defesa de Aguerre.

Segundo tempo avassalador

As dificuldades da primeira etapa não se repetiram na segunda. Logo aos 5 minutos, o Botafogo enfim vazou o ferrolho uruguaio. Luiz Henrique encontrou Savarino dentro da área e o venezuelano tocou na saída de Aguerre para abrir o placar.

Os gols foram saindo um atrás do outro. Aos 9 minutos, após cobrança de escanteio, Alexander Barboza aproveitou a sobra e chutou de primeira para ampliar.

O terceiro gol não demorou. Aos 13, Luiz Henrique acionou Vitinho pela direita. O lateral tocou para Savarino dentro da área, que finalizou. Aguerre não conseguiu segurar e o gol saiu.

Aos 27 veio o quarto. Em jogada de contra-ataque, Savarino lançou Luiz Henrique dentro da área e o atacante tocou com categoria por cima do goleiro para ampliar.

Seis minutos depois veio o golpe final. Em outra jogada de contra-ataque, Igor Jesus tocou para Almada, que chutou forte. Aguerre defendeu parcialmente e o camisa 99 aproveitou para marcar de cabeça, encobrindo o goleiro.

Com grande vantagem, o êxtase no Nilton Santos foi palpável. A equipe - líder do Campeonato Brasileiro - está muito próxima de sua primeira decisão de Libertadores.

