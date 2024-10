O Sport mostrou que é forte candidato ao título da Série B do Campeonato Brasileiro ao golear o Guarani por 4 a 0, na noite desta quinta-feira (24) na Ilha do Retiro, em Recife, para assumir a segunda posição da classificação com os mesmos 59 pontos do líder Santos, que bateu o Ceará por 1 a 0 nesta rodada.

GOLEADA DO LEÃO E ILHA EM FESTAAA!!!! VAMOS JUNTOS!!!! ????????



Com gols de Fabinho, Barletta, Felipinho e Chico, o Sport vence o Guarani por 4x0, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro! É O LEÃO!!! ????#SPTxGUA #LeãoNoBrasileirão pic.twitter.com/bXCBl9rzDM — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 25, 2024

E o triunfo do Leão da Ilha, que foi transmitido ao vivo pela TV Brasil, teve como destaque o atacante Chrystian Barletta. O jovem de 23 anos começou a brilhar aos 29 minutos do primeiro tempo, quando acertou passe de letra para o volante Fabinho, que finalizou com o bico da chuteira para superar o goleiro Vladimir.

Aos 38 minutos Barletta voltou a se destacar, desta vez ao dominar na entrada da área, girar em cima da defesa e acertar chute colocado para ampliar a vantagem do Leão no marcador. Mesmo em vantagem, o Sport continuou pressionando. E o terceiro acabou saindo um pouco antes do intervalo, quando Cariús avançou pela ponta direita e cruzou rasteiro para Felipinho, que, dentro da área, dominou e bateu para marcar o terceiro.

Na etapa final a equipe pernambucana continuou criando muito, e conseguiu dar números finais com o zagueiro Chico após a bola ser levantada na área em cobrança de escanteio.

Tags:

brasileiro | Esportes | futebol | Guarani | Série B | sport | TV Brasi