Os primeiros vencedores por modalidades do Prêmio Brasil Olímpico começaram a ser anunciados nesta quinta-feira (28) pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Nesta primeira leva de homenageados estão aqueles que brilharam em modalidades coletivas, e que receberão seus troféus no dia 11 de dezembro em uma cerimônia realizada na casas de shows Vivo Rio.

No vôlei o grande destaque, pela terceira vez seguida, é a ponteira Gabi. A jogadora ajudou a seleção feminina a conquistar o bronze nos Jogos Olímpicos de Paris (França), sendo a terceira maior pontuadora do torneio.

Já no futebol a premiada será a goleira Lorena, do Grêmio e que foi a melhor em campo nas três vitórias da seleção nos Jogos Olímpicos. Esta é a segunda vez seguida que o prêmio do futebol é entregue a uma mulher.

No basquete 5x5 o homenageado é um veterano. Aos 41 anos, Marcelinho Huertas foi escolhido após ser decisivo no Pré-Olímpico e jogar sua terceira edição de Jogos Olímpicos. Na atual temporada, o armador se tornou o maior assistente da história do Campeonato Espanhol.

Já no handebol o grande nome é Bruna de Paula, líder da seleção feminina nos Jogos disputados na capital francesa. Ela também foi peça importante na conquista da Champions League da modalidade pelo Gyori (Hungria). Outro destaque olímpico lembrado nas premiações de modalidades coletivas é a maranhense Thalia Costa do rugby sevens.

Já no hóquei sobre a grama o eleito foi Lucas Varela, da seleção sub-21, já no polo aquático o prêmio vai para Gabriel Sojo, do Sesi Ribeirão, enquanto a melhor do ano no basquete 3x3 foi Luana Batista de Souza, que jogou a LBF pelo Sampaio Basquete.

