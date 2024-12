No início de 2024, a cidade de Araraquara foi autorizada pelo Ministério do Esporte a buscar recursos para o CT por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Segundo a prefeitura, a manutenção e operação serão da Fundesport, que repassará a responsabilidade à Ferroviária, parceira desde 2007, pelo prazo de até 30 anos. O projeto ainda prevê a realização de palestras, workshops, eventos e visitas de escolas do município.

"Nesta construção, com conquistas e marcas históricas, não só de títulos, mas com cidadãos e atletas formados aqui em Araraquara e que vieram de todo o Brasil, da base ao time principal e também à seleção brasileira. É um grande orgulho estar em um clube, com uma cidade de 250 mil habitantes, que revela atletas e investe no futebol feminino, sem ter a obrigatoriedade", declarou a diretora responsável pelas Guerreiras Grenás, Nuty Silveira, durante a solenidadde.

A Ferroviária é uma das principais forças do futebol feminino brasileiro. O time paulista é bicampeão nacional (2014 e 2019) e da Libertadores (2015 e 2020), além de vencer uma Copa do Brasil (2014) e quatro edições do Campeonato Paulista (2002, 2004, 2005 e 2013). Em 2024, a Ferrinha foi semifinalista do Paulistão e do Brasileirão. Neste último, teve três jogadoras na seleção do torneio, no prêmio Bola de Prata: a lateral Kati, a zagueira Luana e a meia Micaelly - que também entrou na equipe ideal do Estadual.